Госжилнадзор провел проверку работ по дезинфекции в Выборгском районе

Рейды прошли сразу в нескольких поселениях.

Во вторник, 14 апреля, в Выборгском районе состоялась масштабная проверка исполнения управляющими компаниями противоэпидемических норм. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Рейд провела комиссия, в состав который вошли специалисты комитета госжилнадзора, сотрудники полиции и представители Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



Инспекторы осмотрели жилые дома, дворы, детские площадки и улицы в поселках Рощино, Коробицыно, Перово, Поляны на предмет санитарного состояния. Кроме того, был осуществлён контроль соблюдения жителями режима самоизоляции.

В результате проверок наращений выявлено не было. Участники комиссии дали управляющим компаниям рекомендации по обработке общественных пространств с применением хлорсодержащих веществ.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе оборудовали военный госпиталь.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО