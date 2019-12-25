Режим самоизоляции ужесточат в 14 населенных пунктах Ленобласти

Нарушителям полагается штраф.

В 47-ом регионе усилены меры по контролю соблюдения гражданами режима самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Так, с 17 апреля представители полиции и дружинники будут вести жесткий контроль в Мурино, Кудрово, Всеволожске, Янино, Новосергиевке, Выборге, Перово, Гончарово, Первомайском, Рощино, Гатчине, Тихвине, Тосно и Пикалево. Прежде всего меры коснутся тех, кто недавно вернулся из-за границы или проконтактировал с носителями инфекции. Кроме того, будут устраиваться регулярные рейды по продовольственным точкам на предмет проверки соблюдения санитарных норм, а сотрудники ДПС проверят уровень безопасности в автомобилях.

Нарушителям грозит административное наказание, или, в случае магазинов – закрытие.

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Фото: Pixabay