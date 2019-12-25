Большинство районов Ленобласти отказалось от празднования Пасхи

Богослужения отменяются по всему региону.

Практически во всех храмах Ленинградской области отменены пасхальные богослужения с целью недопущения распространения. коронавируса. Информация об этом появилась на Telegram-канале "Тайны Ленинградского двора" в среду, 15 апреля.

Многие главы районов подписали постановления об отмене мероприятий в церквях и храмах после соответствующего решения Александра Дрозденко. Запрещены и шествия на улице, которые планировались ранее.

Так, мы уже рассказали о том, что церемонии не состоятся в Выборгском и Всеволожском районах.

Фото: Pixabay