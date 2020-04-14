Пасху в Ленобласти будут праздновать на открытом воздухе

Такое решение озвучил секретарь Выборгской епархии.

Церковные службы в честь праздника Пасхи в Ленобласти пройдут за пределами храмов. Об этом сообщил секретарь Выборгской епархии, протоиерей Дионисий Холодов во вторник, 14 апреля.

Кроме того, на улице будет проходить освещение куличей и яиц. При этом, сами церковные здания останутся открытыми, но находиться на их территории будут запрещено.





Участники богослужений должны будут соблюдать санитарно-эпедимтческие нормы: так, люди в колонне должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга и надеть защитные маски. Людям с признаками ОРВИ настоятельно рекомендовано не участвовать в мероприятиях.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге священнослужители не будут запирать храмы на ключ во время Пасхи.

Видео: ВКонтакте / minuscovid_lo