Священнослужители продолжают свое служение во всех храмах.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге священнослужители не будут запирать храмы на ключ во время Пасхи. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Петербургские священнослужители продолжат свое служение в Казанском, Троице-Измайловском, Спасо-Преображенском соборах. Отмечается, что в дальнейшем список храмов может быть расширен.

При этом глава сектора коммуникаций Наталья Родоманова отметила, что церковь рекомендует воздержаться от посещения храмов.

"Пасха состоится в любом случае. Мы никого не зазываем и не советуем игнорировать правила самоизоляции. Напротив, со своей стороны напоминаем о необходимости соблюдения всех профилактических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Безусловно, можно помолиться и дома", —заявила Родоманова.

Также глава сектора коммуникаций напомнила, что вереди у верующих такие важные праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота, Вербное воскресенье и богослужения страстной седмицы.

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