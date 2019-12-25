Во Всеволожском районе отменены религиозные мероприятия

В среду, 15 апреля, во Всеволожском районе были отменены все религиозные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. О подписании соответствующего постановления сообщил районный глава Андрей Низовский в своем Instagram-аккаунте.

Решение трудное, но необходимое. На одной чаше весов – традиции, на другой – здоровье и даже жизнь граждан. До 30 апреля не должно проводиться никаких обрядов и церемоний с участием жителей, за исключением священнослужителей. отметил чиновник

Запрет на посещение культовых мест прихожанами продлится до 30 апреля. Мера также связана с большой плотностью населения в районе и с возможным притоком петербуржцев в праздничные дни.

Ранее мы сообщали о том, что посещение храмов запретили и в Выборгском районе.

Фото: Instagram / andrei.nizovskiy