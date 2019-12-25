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Выборгский колледж подарит педагогам 38 ноутбуков для "удаленки"
Сегодня, 10:04
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lizapoluda

Выборгский колледж подарит педагогам 38 ноутбуков для "удаленки"

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Также в собственности учреждения появятся лазерный принтер и интерактивные панели.

В четверг, 23 апреля, политехнический колледж "Александровский" в Выборге объявил о начале электронного аукциона на закупку нового оборудования для учебных нужд. В учреждение передадут 38 ноутбуков для персонала и преподавателей, лазерный принтер и две интерактивные панели. Об этом сообщило издание iVBG.ru.

Приобретения должны расширить возможности взаимодействия студентов и педагогов во время удаленной учебы. Всего на покупку выделено 2,2 миллиона рублей из бюджета 47-ого региона в рамках программы "Современное образование". Планируется, что оборудование с годовой гарантией доставят в учебное заведение к 30 июня.

Отметим, что колледж "Александровский" выступает площадкой для проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Ленобласти.

Ранее мы рассказали о том, что выборгская организация запустила проект "Подари еду".

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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