Выборгский колледж подарит педагогам 38 ноутбуков для "удаленки"

Также в собственности учреждения появятся лазерный принтер и интерактивные панели.

В четверг, 23 апреля, политехнический колледж "Александровский" в Выборге объявил о начале электронного аукциона на закупку нового оборудования для учебных нужд. В учреждение передадут 38 ноутбуков для персонала и преподавателей, лазерный принтер и две интерактивные панели. Об этом сообщило издание iVBG.ru.

Приобретения должны расширить возможности взаимодействия студентов и педагогов во время удаленной учебы. Всего на покупку выделено 2,2 миллиона рублей из бюджета 47-ого региона в рамках программы "Современное образование". Планируется, что оборудование с годовой гарантией доставят в учебное заведение к 30 июня.

Отметим, что колледж "Александровский" выступает площадкой для проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Ленобласти.

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