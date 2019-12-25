У главного здания СПбГУ зацвела сакура

Ранее стало известно, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.

В среду, 12 мая, сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета объявили о цветении сакуры у главного здания учебного заведения. На странице в социальной сети Вконтакте сотрудники университета выложили фотографии с распустившимися бутонами.

В настоящее время цветение вишневого дерева горожане могут заметить в Приморском парке Победы, в сквере на Магазейной улице в Пушкине, в Ботаническом саду, а также в Саду Дружбы.

Ранее стало известно, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ