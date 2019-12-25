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У главного здания СПбГУ зацвела сакура
Сегодня, 15:39
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kraratau27

У главного здания СПбГУ зацвела сакура

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Ранее стало известно, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.

В среду, 12 мая, сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета объявили о цветении сакуры у главного здания учебного заведения. На странице в социальной сети Вконтакте сотрудники университета выложили фотографии с распустившимися бутонами. 

В настоящее время цветение вишневого дерева горожане могут заметить в Приморском парке Победы, в сквере на Магазейной улице в Пушкине, в Ботаническом саду, а также в Саду Дружбы. 

Ранее стало известно, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ

Теги: спбгу, цветение сакуры
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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