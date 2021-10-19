Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

У берегов Греции и Турции произошло землетрясение. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Магнитуда толчков составила 6,3 балла.

По данным организации, эпицентр находился примерно в 300 километрах от греческого острова Крит и в 190 километрах от турецкого курорта Каш в Анталье. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 7 октября в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате этого оказались разрушенными несколько административных зданий на территории провинции Белуджистан, пострадали около 300 человек, погибли не менее 20.

Ранее один человек погиб в результате землетрясения на Крите.

Видео: YouTube / Fish News