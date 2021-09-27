Один человек погиб в результате землетрясения на Крите

Им оказался рабочий, который реставрировал часовню.

На греческом острове Крит произошло землетрясение. Об этом информирует ежедневная газета Kathimerini. По данным сейсмологов магнитуда составила 5,8 балов. Продолжительность толчков составляла четверть минуты.

В результате землетрясения погиб один человек. Им оказался рабочий, который занимался реставрацией часовни в селении Аркалохори. Еще девять человек пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести. В результате ЧС казались разрушены несколько зданий, некоторые дороги завалило камнями. Все занятия в школах были отменены.

В настоящее время власти Крита оценивают нанесенный в результате землетрясения ущерб.

Ранее на юге Австралии произошло мощное землетрясение.

Фото: Twitter/AretiAthanasiu

Видео: Cretapost.gr