На юге Австралии произошло мощное землетрясение

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует телевизионный канал АВС. Позднее сейсмологи зафиксировали повторные толчки магнитудой 4,1 и 3,1.

В результате стихии пострадали более 45 зданий. Кроме того, землетрясение стало причиной отключения электричества более чем для 35 тысяч жителей Мельбурна. Информации о пострадавших и погибших не поступала. Для оценки ситуации власти Австралии в пострадавшие районы отправили вертолеты, а также создали центры для оказания помощи людей.

Сейсмологи подчеркнули, что повторные толчки могут наблюдаться на протяжении нескольких месяцев.

Ранее мы сообщали, что на острове Пальма лава разрушила более 150 домов.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Twitter / John Abraham, Peter Kalla