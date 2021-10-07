Пострадавшими считаются 300 местных жителей.

Не менее 20 человек погибли при землетрясении в Пакистане. Об этом рассказали местные журналисты из издания Dawn. Они сослались на информацию, предоставленную местным управлением по борьбе со стихийными бедствиями. Известно, что подземные толчки ощущались на юге страны - Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан. На данный момент известно о не менее 300 пострадавших.

Сейчас региональные власти оценивают ущерб от природного явления. Разрушено несколько административных зданий на территории провинции. Землетрясение зафиксировано в ночь на четверг 7 октября Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром. Магнитуда толчков составила 5,7 балла. При этом эпицентр располагался в 102 километрах в северо-восточном направлении от пакистанского города Кветта. В данном населенном пункте проживает почти 773 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Один человек погиб в результате землетрясения на Крите.

Фото и видео: Twitter/5NewsAustralia, sunaina_bhola