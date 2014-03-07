В некоторых случаях прививка вызывает кожные воспаления.

У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект. Об этом рассказали авторы публикации в научном издании New England Journal of Medicine. По данным экспертов, препарат может вызвать кожные воспаления более чем через десять дней после введения первой дозы.

Мы сообщаем о 12 пациентах с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией. материал New England Journal of Medicine

Специалисты уточнили, что в среднем кожные высыпания фиксируются на восьмой день после введения пациенту первой дозы вакцины от коронавируса. Однако весь диапазон составляет от четырех до одиннадцати дней. несмотря на это доктора призывают население вакцинироваться от COVID-19 второй дозой препарата, чтобы завершить иммунизацию организма.

После второй прививки только трое человек испытали кожное воспаление аналогичной интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой. Остальные перенесли прививку безболезненно.

В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19.

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