В Бостоне холодильник случайно отключили от электропитания.

В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna. Об этом рассказали журналисты телеканала ABC. По данным источника, препарат находился в больнице Бостона. Инцидент с ликвидацией доз вакцины от коронавируса произошел 19 января. Представитель госпиталя Кайл Тото уточнил, что в тот день сотрудники одного из медицинских центров обнаружили, что холодильник, в котором хранилась вакцина, не работает.

Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул Кайл Тото, представитель больницы Бостона

Эксперт отметил, что холодильник с вакциной находился в безопасном месте, на него была установлена сигнализация. Из-за произошедшего руководство госпиталя начало расследование. Пока что непонятно, почему сигнализация не сработала. По сведениям от американского телеканала, вакцина от компании Moderna способна находиться в холодильном устройстве при температуре 2-7 градуса по Цельсию до 30 дней.

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Фото: YouTube / KION Central Coast News