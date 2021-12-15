В компании не считают, что южноафриканский штамм ковида окажется менее опасным, чем индийский.

В Moderna допустили одновременное заражение "омикроном" и "дельтой". Об этом во время слушаний в профильном комитете по науке и технологиям Палаты общин Великобритании рассказал главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna из США Пол Бертон. Он не исключил одновременного инфицирования сразу двумя вариантами ковида. Это может привести к новым мутациям штаммов за счет обмена генами.

Люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения. Пол Бертон, эксперт Moderna

Иностранец добавил, что не думает, что южноафриканский вариант коронавирусной инфекции "омикрон" является менее опасным штаммом, чем "дельта".

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Фото и видео: YouTube / The Telegraph