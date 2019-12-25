Сенатор Цеков: вакцинация крымчан Pfizer и Moderna на границе с Украиной – пиар-ход

О такой возможности ранее заявили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Предложение Киева жителям Крыма о вакцинации иностранными препаратами от COVID-19 на границе с Украиной, является не более чем пиар-ходом. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил республиканский сенатор Сергей Цеков.

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на украинских КПП "Чонгар" и "Каланчак" начали вакцинировать от ковида препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Отмечается, что крымчане по окончании процедуры смогут получить справку.

Понятно, что это чисто символическая такая процедура. Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того. Сергей Цеков, сенатор от Республики Крым

Он выразил уверенность, что крымчане самостоятельно разобралась в положительных и отрицательных свойствах вакцин, поэтому с удовольствием прививаются "Спутником V". Сенатор также напомнил о гражданах, которые в принципе выступают против прививок.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения.

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