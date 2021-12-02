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Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения

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Первый этап мероприятий запланирован намзимний период.

Белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения. Такое заявление глава государства сделал во время интервью для информационного агентства "РИА Новости". Политик сообщил журналисту Дмитрию Киселеву о том, что мероприятия будут проводиться на совместной государственной границе. Ранее Минобороны Минска отметило необычайную активность НАТО и соседних европейских стран.

Мы договорились с президентом Путиным, что должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе...где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России. На Украине считают, что в случае признания Минском присоединения полуострова, в отношении страны и ее политического режима чиновники "будут действовать по полной программе".

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, военные учения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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