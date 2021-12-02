Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в конце года

Минск и Москва "сверят свои карты" в конце текущего года.

Белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал переговоры с российским коллегой Путиным в конце года. Такое заявление опубликовали журналисты из "Пула Первого". Тему политик поднял во время рабочей встречи в Минске с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что сейчас отношения с Москвой развиваются принципиально честно и открыто.

Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения - Беларуси и России - наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В конце декабря Лукашенко обсудит с Путиным текущие события, а также начнут строить совместные планы на новый 2022 год. Глава республики уточнил, что стороны находятся в постоянном контакте и планируют действия Москвы и Минска на перспективу. В этом месяце ожидается очередное "сверение карт".

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

