Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии

В Минске оценили ситуацию, которая может произойти после референдума по Конституции.

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в республике. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Политик оценил такой вариант развития ситуации, которая может наступить после принятия на референдуме обновленной Конституции.

Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что власти Белоруссии готовят законопроект с поправками в Конституции. Ранее Лукашенко заметил, что изменения будут выдвинуты на голосование граждан на референдуме, который состоится в феврале 2022 года. До этого чиновники организуют публичное обсуждение проекта. Сейчас в Минске сомневаются в том, что лидера страны придется выбирать уже летом следующего года. Лукашенко подчеркнул, что республике до президентских выборов еще предстоит около 3-4 лет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

