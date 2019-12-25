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У Мариинской больницы заметили очередь из машин скорой помощи
Сегодня, 23:01
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nadezhda_sib

У Мариинской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

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Фото было сделано в 11-м часу вечера.

У Мариинской больницы в Петербурге собралась очередь из машин скорой помощи. Очевидец поделился кадрами в социальных сетях вечером 28 апреля. 

Накануне медучреждение начало принимать больных с коронавирусом. Для них подготовили 550 коек и 56 аппаратов ИВЛ. Накануне после открытия в стационар поступило 48 человек с подозрением на COVID-19. Судя по всему, сейчас их количество возросло. 

Ранее неоднократно большое количество карет скорой помощи собиралось у Покровской больнице. В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили это большой нагрузкой на систему здравоохранения. 

Фото: Шамиль Хапаев

Теги: коронавирус, мариинская больница, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Николаев Станислав
Сегодня 23:06

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять?, тогда тебе сюда, уверяю ты не пожалеешь ---- http://chilp.it/ae01120

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