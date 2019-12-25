У Мариинской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

Фото было сделано в 11-м часу вечера.

У Мариинской больницы в Петербурге собралась очередь из машин скорой помощи. Очевидец поделился кадрами в социальных сетях вечером 28 апреля.

Накануне медучреждение начало принимать больных с коронавирусом. Для них подготовили 550 коек и 56 аппаратов ИВЛ. Накануне после открытия в стационар поступило 48 человек с подозрением на COVID-19. Судя по всему, сейчас их количество возросло.

Ранее неоднократно большое количество карет скорой помощи собиралось у Покровской больнице. В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили это большой нагрузкой на систему здравоохранения.

Фото: Шамиль Хапаев