У Мариинской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

У Мариинской больницы в Петербурге собралась очередь из машин скорой помощи. Очевидец поделился кадрами в социальных сетях вечером 28 апреля.
Накануне медучреждение начало принимать больных с коронавирусом. Для них подготовили 550 коек и 56 аппаратов ИВЛ. Накануне после открытия в стационар поступило 48 человек с подозрением на COVID-19. Судя по всему, сейчас их количество возросло.
Ранее неоднократно большое количество карет скорой помощи собиралось у Покровской больнице. В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили это большой нагрузкой на систему здравоохранения.
Фото: Шамиль Хапаев
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