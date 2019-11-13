Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом

Для них выделили 550 коек.

В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

Для приема пациентов с COVID-19 перепрофилировали 550 инфекционных коек, среди них 56 реанимационных. Также есть 56 аппаратом искусственной вентиляции легких. Медицинских сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты. В этом приняли участие и студенты Политеха совместно с Лабораторией 3D-образование Центра НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ и ЦМИТ "Мой бизнес". Они передали в Мариинскую больницу первую партию защитных экранов для глаз и лица.

По данным на 18 часов, в больницу уже поступило 48 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее в комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения.

Фото: vk.com/mariinru, оперштаб по борьбе с коронавирусом в СПб