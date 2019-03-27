В комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения

Вскоре больных коронавирусом будут принимать уже 14 стационаров.

В петербургском комитете по здравоохранению сообщили о серьезных нагрузках на городскую систему здравоохранения.

Городское здравоохранение делает всё возможное для того, чтобы обеспечить всем нуждающимся высококвалифицированную медицинскую помощь. Между тем нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная, говорится в сообщении.

Это связано с тем, что число пациентов с симптомами коронавируса растет. Горожан призвали соблюдать режим самоизоляции: его соблюдение напрямую связано с ростом заболеваемости. В пресс-службе отметили, что как только он снижается, происходит вспышка болезни.

На данный момент больных коронавирусом принимает 9 стационаров. Это 4013 коек.

К 28 апреля под пациентов с COVID-19 перепрофилируют еще 5 медицинских учреждений. Среди них — Мариинская больница, Городская больница №38 им.Н.А.Cемашко, Городская больница №15, Роддом №16 и детская городская больница святой Ольги.

В павильоне "Ленэкспо" временно разместят 1080 коек.



Фото: vk.com/komzdravspb