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В комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения
Сегодня, 18:50
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nadezhda_sib

В комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения

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Вскоре больных коронавирусом будут принимать уже 14 стационаров.

В петербургском комитете по здравоохранению сообщили о серьезных нагрузках на городскую систему здравоохранения. 

Городское здравоохранение делает всё возможное для того, чтобы обеспечить всем нуждающимся высококвалифицированную медицинскую помощь. Между тем нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная,

говорится в сообщении. 

Это связано с тем, что число пациентов с симптомами коронавируса растет. Горожан призвали соблюдать режим самоизоляции: его соблюдение напрямую связано с ростом заболеваемости. В пресс-службе отметили, что как только он снижается, происходит вспышка болезни. 

На данный момент больных коронавирусом принимает 9 стационаров. Это 4013 коек. 

К 28 апреля под пациентов с COVID-19 перепрофилируют еще 5 медицинских учреждений. Среди них — Мариинская больница, Городская больница №38 им.Н.А.Cемашко, Городская больница №15, Роддом №16 и детская городская больница святой Ольги.

В павильоне "Ленэкспо" временно разместят 1080 коек. 

Фото: vk.com/komzdravspb

Теги: комздрав, комитет по здравоохранению, стационары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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