В "Ленэкспо" будут работать медики из "Госпиталя для ветеранов войн"

Павильон будет готов принять 1080 больных коронавирусом.

В Петербурге продолжается подготовка павильона "Ленэкспо" для приема больных коронавирусом. Стало известно, что для лечения пациентов привлекут медиков из "Госпиталя для ветеранов войн". Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Из медицинского учреждения в "Ленэкспо" направят до 100 медработников. Предполагается, что один врач будет следить за 60 пациентами. В павильонах будут проходить лечение больные в легкой форме.

На данный момент заканчивается монтаж модулей для размещения 1000 коек. В одном боксе будут находиться 2 человека. Модуль оснастят кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Также завершаются работы по созданию зоны подготовки и раздачи пищи. Общей столовой не будет. Пациенты будут питаться в своих боксах. Павильон оборудуют 64 санузлами и 80 душевыми.

На территории работают представители комитета по строительству, подрядной организации, МЧС, Роскомнадзора и комитета по здравоохранению.

Работы оцениваются в 416 млн рублей.

Фото: vk.com/expoforum_spb