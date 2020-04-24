Видео: у Покровской больницы вновь собралась очередь из машин скорой помощи

Медучреждение является больницей широкого профиля.

Второй день подряд у Покровской больницы замечают очередь из карет скорой помощи. Пользователь опубликовал видео с места событий в 18 часов 24-го апреля.

Такая же ситуация была днем ранее.

В комитете по здравоохранению объяснили, что сейчас система здравоохранения города перегружена. Количество людей с симптомами ОРВИ растет. В связи с этим в комитете попросили соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить нагрузку на медиков.

Ранее у врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished