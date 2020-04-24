Видео: у Покровской больницы вновь собралась очередь из машин скорой помощи

Второй день подряд у Покровской больницы замечают очередь из карет скорой помощи. Пользователь опубликовал видео с места событий в 18 часов 24-го апреля.
Такая же ситуация была днем ранее.
В комитете по здравоохранению объяснили, что сейчас система здравоохранения города перегружена. Количество людей с симптомами ОРВИ растет. В связи с этим в комитете попросили соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить нагрузку на медиков.
Ранее у врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус.
Видео: vk.com/spb_today_unpublished
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