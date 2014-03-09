У Байдена осталось $250 млн долларов а военную помощь Украине

Джен Псаки заявила, что для поддержки Киева следует получить новое финансирование от Конгресса США.

У президента США Байдена осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующую информацию журналистам передала во время регулярного брифинга в Вашингтоне официальный представитель американской администрации Джен Псаки. Чиновница пояснила, что 250 млн - все, что осталось от выделенных 3,5 млрд долларов, которые Конгресс США дал лидеру Белого дома в марте текущего года на цели обеспечения безопасности киевского режима.

Как вы знаете, у нас было $3,5 млрд для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около $250 млн. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В администрации США пояснили, что для того, чтобы продолжать помогать Киеву и обеспечивать страну вооружением, требуется продвигать в Конгрессе вопрос дальнейшего финансирования. Джо Байден направил запрос законодателям на выделении Украине дополнительных 33 млрд долларов в качестве военной поддержки.

Псаки: каких-либо дополнительных условий с Россией в рамках обмена Ярошенко на Рида нет.

Фото и видео: Белый дом