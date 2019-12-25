Псаки: каких-либо дополнительных условий с Россией в рамках обмена Ярошенко на Рида нет

В Белом доме рассказали о процессе обмена россиянина на американца.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки рассказала о том, что каких-либо дополнительных условий с Россией в рамках обмена россиянина, летчика Константина Ярошенко на Тревора Рида нет. Такие сведения чиновница предоставила журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Пресса поинтересовалась у спикера о том, согласовывала ли Москва другие условия по освобождению своего гражданина в обмен на передачу Рида США.

Это было обсуждение, касающееся одного вопроса, одной темы: освобождение Тревора Рида…Других условий не было. Не было иных условий, о которых мне известно. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По мнению американки, свобождение Тревора Рида не изменит подхода и точки зрения, намерений администрации Байдена о том, что должен быть принят в ближайшие дни новый пакет мер поддержки Киева.

Белый дом продолжает изучать возможности для снижения цен на энергоносители.

Фото и видео: Белый дом

