У 49 граждан КНР, которые приехали из России, выявили коронавирус

Власти провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 49 вернувшихся из России.

В Китае еще у 49 граждан страны, которые вернулись из РФ, выявили коронавирус.

ТАСС со ссылкой на региональный комитет по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян сообщает, что у 49 граждан КНР, которые недавно вернулись из России выявили коронавирус. А общее число инфицированных COVID-19 среди вернувшихся из-за рубежа достигло 247 человек. Из них 118 случаев инфицирования были бессимптомными.

Ранее Piter.TV рассказывал, что Китайские специалисты спрогнозировали новую волну коронавируса на осень.

Сегодня ранее: В Новосибирской области зафиксированы еще 8 случаев заражения.