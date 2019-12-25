У 49 граждан КНР, которые приехали из России, выявили коронавирус

В Китае еще у 49 граждан страны, которые вернулись из РФ, выявили коронавирус.
ТАСС со ссылкой на региональный комитет по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян сообщает, что у 49 граждан КНР, которые недавно вернулись из России выявили коронавирус. А общее число инфицированных COVID-19 среди вернувшихся из-за рубежа достигло 247 человек. Из них 118 случаев инфицирования были бессимптомными.
Ранее Piter.TV рассказывал, что Китайские специалисты спрогнозировали новую волну коронавируса на осень.
Сегодня ранее: В Новосибирской области зафиксированы еще 8 случаев заражения.
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