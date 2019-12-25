В Новосибирской области подтвердили 8 новых случаев COVID-19

В Новосибирской области диагноз COVID-19 подтвердился еще и 8 человек.
Минздрав Новосибирской области рассказал о 8 новых случаях инфицирования COVID-19 на территории региона. Таким образом, в регионе 46 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Из вновь выявленных 8 пациентов пятеро не выезжали за пределы региона и не контактировали с ранее заболевшими людьми. Два других случая завозные из Казахстана и Москвы. Еще один человек заразился от ранее заболевшего человека.
Круг контактов этих людей определен, все они под медицинским наблюдением.
Фото: Piter.TV
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