В Новосибирской области подтвердили 8 новых случаев COVID-19

Пятеро вновь выявленных пациентов за пределы региона не выезжали и с ранее заболевшими не контактировали.

В Новосибирской области диагноз COVID-19 подтвердился еще и 8 человек.

Минздрав Новосибирской области рассказал о 8 новых случаях инфицирования COVID-19 на территории региона. Таким образом, в регионе 46 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Из вновь выявленных 8 пациентов пятеро не выезжали за пределы региона и не контактировали с ранее заболевшими людьми. Два других случая завозные из Казахстана и Москвы. Еще один человек заразился от ранее заболевшего человека.

Круг контактов этих людей определен, все они под медицинским наблюдением.

Фото: Piter.TV