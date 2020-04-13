Осенью мир накроет еще одна волна COVID-19.

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса. Об этом сообщили журналисты CNN на платформе Sina. Иностранцы ссылаются на информацию, предоставленную директором инфекционного отделения больницы "Хкашань" в Шанхае Чжан Вэньхуном. Специалист также является главой экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции.

Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре прокомментировал медик

Чжан Вэньхун пояснил, что ученые разработали математические модели распространения COVID-19 в мире. Сведения говорят о том, что человечество не сможет победить вирусную инфекцию к лету. До сих пор страны продолжают фиксировать новые вспышки заражений. Однако по мнению специалиста, вторая волна заболеваний будет нести меньший урон государствам. Большой урон коронавирус нанесет африканским и южноамериканским странам, в которых наблюдается низкий уровень развития медицины.

Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом.

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