Это авторитетные вирусологи и врачи с опытом борьбы с COVID-19.

Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом. Об сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

Известно, что в китайской делегации медиков - авторитетные вирусологи и врачи, которые приобрели богатый опыт противостояния коронавирусу за время эпидемии в своей стране.

Подчёркивается, что с собой в Россию они доставят несколько тонн оборудования и спецзащиты. Их РФ предоставила провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе — в качестве гуманитарной помощи.

Ранее мы сообщали, что Китай поможет России защитными масками и костюмами.