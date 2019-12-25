Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом. Об сообщили в министерстве иностранных дел КНР.
Известно, что в китайской делегации медиков - авторитетные вирусологи и врачи, которые приобрели богатый опыт противостояния коронавирусу за время эпидемии в своей стране.
Подчёркивается, что с собой в Россию они доставят несколько тонн оборудования и спецзащиты. Их РФ предоставила провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе — в качестве гуманитарной помощи.
Ранее мы сообщали, что Китай поможет России защитными масками и костюмами.
Обсуждение ( 0 )