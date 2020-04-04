Китай поможет России защитными масками и костюмами

О деталях договоренности заявил первый замглавы Минпромторга.

Россия подписала с Китаем контракт на поставку некоторых средств индивидуальной защиты. Теперь в страну ожидается прибытие 1,05 миллиона защитных костюмов Tyvek и 80 миллионов медицинских масок.

Как заявил первый замглавы Минпромторга Алексей Груздев, изделия должны оказаться в России в апреле-мае 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае впервые запретили есть собак и кошек. Такой запрет выпустили власти города Шэньчжэнь. Ограничения будут действовать с 1 мая. Для материковой части КНР запрет о невозможности употреблять в пищу питомцев станет первым.

Видео: Телеканал Хабар 24, Diplomatrutube, Сhina Logist / YouTube