Британские ученые установили что увеличивает риски появления серьезных последствий при заражении COVID-19.

Тяжелой формой SARS-CoV-2 болеют наследники неандертальцев. Об этом сообщили журналисты из агентства Associated Press со ссылкой на работу Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии. Исследователи установили, что вероятность возникновения более серьезных симптомов коронавируса (связанных с дыхательной системой) увеличена у генов, которые были унаследованы от неандертальских предков. Речь идет об определенном кластере генов (гаплотип). Эта группа найдена у 16% жителей Европы и 50% населения Южной Азии. У населения Африки и Восточной Азии данного гаплотипа нет.

Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии Сванте Паабо, автор работы

Распространенность таких типов особенно высока в Бангладеше (63% местного населения). Риск у пациентов с коронавирусом из данной страны в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли.

Ученые напомнили, что предположительно неандертальцы скрещивались с современными людьми дважды. Первая волна прошла около 50-60 тысяч лет назад после того, как современные люди покинули Африку, вторая волна - после их разделения на европейскую и азиатскую популяции.

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