Ученые смогли скрестить хромосому древних людей и человека разумного.

У неандертальцев была Y-хромосома от Homo sapiens. Об этом сообщила международная группа ученых, которая провела анализ ДНК ближайших родственников человека. Основной научной работы стал генетический код неандертальцев и денисовцев. В рамках эксперимента исследователи скрестили Y-хромосомы древних людей с представителями Homo sapiens.

Установлено, что в рамках работы удалось заменить Y-хромосому неандертальца на Y-хромосому человека разумного. При этом у денисовца аналогичного результата не было зафиксировано. Авторы проекта считают, что их выводы являются научным прорывом в изучении истории предков человека. Ранее специалисты практически не имели данных о скрещиваниях этих видов.

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом.

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