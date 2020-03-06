Данную гипотезу проверяли австралийские ученые.

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом. Об этом заявили ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) в статье в издании Phys.org. Они установили, что мужчины чаще погибают из-за Y-хромосом, а не только образа жизни.

Исследователи протестировали гипотезу о том, что Y-хромосома не может защитить организм с полом XY. В этом случае нарушения происходят из-за мутаций в ДНК в X-хромосомы. У женщин они компенсируются наличием второй X-хромосомы.

В среднем самки животных умирают на 17,6% меньше, чем мужские особи. Проанализированы показатели не только людей, но и млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, амфибий, паукообразных и насекомых.

Ранее найден способ подавить механизм "бессмертия" раковых клеток.

