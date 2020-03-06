Американцы нашли соединение, которое блокирует некоторые способности злокачественных клеток.

Найден способ подавить механизм "бессмертия" раковых клеток. Об этом заявили ученые из Северо-Западного и Чикагского университетов США. Работа исследователей опубликована в научном издании ACS Chemical Biology.

Ученые разработали специальный молекулярный инструмент для инновационного лечения онкологии. Вечную жизнь злокачественным клеткам обеспечивает активность фермента теломераз. Американцы нашли вещество NU-1, которое лучше всего подавляет теломеразу. В паре с лекарственными препаратами противоопухолевая терапия станет еще эффективнее. Для этого экспертам пришлось синтезировать более 200 соединений.

Ранее названа самая устойчивая к раку группа крови.

