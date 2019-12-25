Находка дала понятие о путях миграции последних неандертальцев в Европе.

Ученые обнаружили детский зуб одного из последних неандертальцев. Возраст находки специалисты оценили в 48 тысяч лет. На данный момент это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев на севере Италии. Об исследовании говорится в публикации Journal of Human Evolution.

Когда этот ребенок потерял зуб, общины Homo sapiens уже существовали за тысячу километров отсюда, в Болгарии...Это делает Венето ключевым местом для понимания постепенного исчезновения неандертальцев в Европе автор работы Стефано Бенацци в пресс-релизе Университета Болоньи

Координатор раскопок заявил, что зуб найден в Рипаро-дель-Бройон на холмах Беричи в регионе Венето. Находка является молочный правым верхним клыком. Он принадлежал ребенку 11-12 лет. ДНК-тест показал, что по материнской линии хозяин зуба был связан с неандертальцами, которые проживали на территории современной Бельгии. Благодаря находке ученые начали понимать пути миграции неандертальцев в тот период, когда регион активно заселялся современными людьми.

Итальянские ученые опровергли одну из гипотез вымирания древних людей.

Фото: Journal of Human Evolution.