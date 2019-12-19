Итальянские ученые опровергли одну из гипотез вымирания древних людей

Речь идет о версии, по которой неандертальцы исчезли из-за изменения климата.

Итальянские ученые Болонского университета опровергли одну из гипотез вымирания древних людей. Об этом сообщает журнал Nature Ecology&Evolution со ссылкой на пресс-релиз Phys.org.

Специалисты взяли образцы сталагмитов. Материал был собран в пещерах, расположенных в итальянской области Апулия. Сталагмиты позволили ученым реконструировать климат последней ледниковой эпохи. Она закончилась около 11,7 тыс. лет назад. Специалисты выяснили, что изменения климата 42045 тыс. лет назад были незначительными. Выяснилось, что в тот период не было сильной и продолжительной засухи. Таким образом, они опровергли предположения коллег о влиянии климата на вымирание древних людей.

Напомним, что долгое время ученые полагали, что неандертальцы вымерли из-за изменений климата. Эту гипотезу доказывал анализ ледяных керном в Европе и Гренландии. Но климат Средиземноморья оставался мягким.

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Видео: Youtube/НаукаPRO