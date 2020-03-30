Благодаря исследованию установлено, что возможности охоты на морских существ были у всего человечества.

Ученые выяснили, что неандертальцы охотились на дельфинов. Об этом сообщили исследователи из Университета Барселоны в научном издании Science. Специалисты подтвердили свои предположения, проведя раскопки в пещере Фигейра-Брава на юге Португалии. Во время работы и удалось найти кости древних животных, которые обитали в море. Среди останков обнаружены фрагменты акул, морских котиков, рыб, дельфинов, а также раковины моллюсков. По ним было видно, что их раскололо человеческое орудие труда. Приблизительный возраст находок составляет около 100 тысяч лет назад.

Ранее ученые считали, что употребление морепродуктов в пищу началось не с неандертальцев, а с кроманьонцев. Сейчас стало понятно, что теория была ошибочна. Благодаря исследованию установлено, что возможности охоты на морских существ были у всего человечества. Ученые отметили, что пещера Фигейра-Брава располагалась далеко от морского побережья. Шторм не мог бы донести до нее кости и раковины самостоятельно.

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Фото и видео: Zilhão et al. / Science, 2020