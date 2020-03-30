Ученые обнаружили неожиданное влияние соли на иммунитет

Новая работа ученых опровергает предыдущие исследования.

Неожиданное влияние соли на иммунитет обнаружили ученые. Новые данные противоречат предыдущим исследованиям. Установлено, что избыток соли негативно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и плохо сказывается на иммунитете организма. Об этом сообщили представители Боннского университета в издании Science Translation Medicine.

Ранее считалось, что поваренная соль обладает иммуностимулирующим эффектом. Однако сейчас удалось выявить, что хлорид натрия благотворно влияет только на кожный покров, а не на весь организм вцелом. Ученые провели эксперимент на мышах, в котором кормили животных пищей с повышенным содержанием соли. В результате у лабораторных испытуемых в селезенке и печени увеличились болезнетворные патогены. В частности выросло количество листерий - это "грязные" бактерии, которые находятся в пище. Часто они способны вызвать лихорадку, рвоту и сепсис.

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни.

