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Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

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На этот фактор влияет гипофиз человека.

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни. Об этом сообщили британские ученые в журнале Nature Communications. Исследователи пришли к выводу, что люди со светлыми волосами живут дольше темноволосых. Авторы публикации уверены, что половое созревание и цвет волос связаны посредством гипофиза. Гипофиз выделяет гормоны, которые регулируют развитие организма.

В работе специалисты проанализировали геном более 200 тысяч мужчин. Оказалось, что половое созревание у брюнетов начинается раньше, чем у блондинов. При этом раннее половое созревание повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот фактор также негативно сказывается на развитии сахарного диабета второго типа.

Названа температура, при которой активизируется коронавирус.

Теги: волосы, здоровье, продолжительности жизни, цвет
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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