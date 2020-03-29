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Rybka123
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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Спойлер: жара не спасет.

Благоприятной для агрессии вируса COVID-19 является температура в 4 градуса. В таких условиях инфекция продолжает жить около 14 дней, выясняли ученые Университета Гонконга. 

Губительной для коронавируса является температура в 70 градусов. При ее воздействии вирус полностью дезактивируется в течение пяти минут.

Ученые также выясняли, сколько коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. На бумаге он держится не более трех часов, на одежде и обработанном дереве — около двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 14:07

А при минусовой температуре сколько он живёт ? Ну если положить в морозилку упаковку пельменей к примеру, на которой возможно есть вирус , то погибнет он там или просто заснёт и после оттаивания сможет снова активироваться?

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