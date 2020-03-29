Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Спойлер: жара не спасет.

Благоприятной для агрессии вируса COVID-19 является температура в 4 градуса. В таких условиях инфекция продолжает жить около 14 дней, выясняли ученые Университета Гонконга.

Губительной для коронавируса является температура в 70 градусов. При ее воздействии вирус полностью дезактивируется в течение пяти минут.

Ученые также выясняли, сколько коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. На бумаге он держится не более трех часов, на одежде и обработанном дереве — около двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.