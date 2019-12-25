Ученые нашли свидетельства жизни кроманьонцев в пещере в Португалии.

Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе. Ученые нашли свидетельства того, что современные люди впервые прибыли в регион на пять тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. Данный вывод основан на останках, обнаруженных во время раскопок в пещере Пикарейро на атлантическом побережье Португалии. Там нашлись ориньякских каменные инструменты, характерные именно для современного человека.

Напомним, что пещера связана с другими участками Евразии и Русской равнины, на которых нашли аналогичные орудия труда. Находки поддерживают теорию о быстром распространении современных людей на Запад по Евразии. Это произошло в течение нескольких тысяч лет после их первого появления в Юго-Восточной Европе.

Вопрос о том, были ли последние выжившие неандертальцы в Европе заменены или ассимилированы прибывающими современными людьми, является давним, нерешенным вопросом Лукас Фридл из Университета Западной Богемии в Чехии

Напомним, что Ориньякские каменные орудия труда созданы при помощи технологии, связанной с деятельностью ранних современных людей в Европе. Самые старые свидетельства их нахождения были обнаружены на южной стороне реки Эборо в Испании. При помощи масс-спектрометра костей, ученые установили, что в район пещеры Пикарейро современные люди прибыли около 41–38 тысяч лет назад. При этом последнее заселение территории неандертальцами произошло 45–42000 лет назад. На данный момент не установлено, могли ли эти группы пересекаться. Однако это ответило бы на вопрос о том, почему многие европейцы имеют гены неандертальцев.

Итальянские ученые опровергли одну из гипотез вымирания древних людей.