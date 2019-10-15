Помогать следить за достоверностью данных будут пользователи сервиса.

Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями. Соцсеть планирует привлекать собственных пользователей к проверке информации. Об этом сообщили журналисты NBC News со ссылкой на презентацию компании. Об этом сообщили "Ведомости".

Разработчики создали систему заметок от сообщества" (Community Notes). Она будет аналогом системы обсуждений в Википедии. Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительные сведения, контекст. Под недостоверными и сомнительными данными появится оранжевая или красная плашка.

Пользователи, которые начнут участвовать в программе, будут получать баллы. Они будут определять значимость добавленной ими информации. Самые активные смогут получить специальный знак верификации рядом со своим именем.

Ранее Роскомнадзор заблокировал два форума из-за торговли персональными данными.

Фото: Twitter

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