В Госдуме предложили разблокировать Twitter

Антон Горелкин рассказал, что власти могут возобновить с онлайн-площадкой диалог.

Заместитель главы профильного комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин объяснил журналистам в рамках парламентского брифинга инициативу недавним возвращением социальной сетью доступа к аккаунтам российских государственных учреждений и ведомств. Политик полагает, что после смены руководства соцсети там сменилась политика. В пятницу Twitter вновь начал выдавать в поисковом запросе официальные аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других министерств, а также российских посольств за границей. В том случае, если соцсеть и дальше будет оставаться нейтральной, то власти России готовы возобновить диалог и продолжить работу в соответствии с законодательством.

Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Антон Горелкин, депутат ГД

Антон Горелкин добавил, что Twitter снова может стать удобной площадкой для государственных органов власти для того, чтобы объяснять западной аудитории позицию Москвы. Напомним, что доступ к социальной сети twitter.com был ограничен на территории России на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля. Соцсеть признана в РФ нежелательной.

В Госдуме сообщили, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ