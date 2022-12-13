В Госдуме сообщили, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры

Андрей Картаполов рассказал об ограничениях в правах для призывников, которые уклоняются от срочной службы.

Государственная Дума пленарном заседании во вторник 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Соответствующее заявление на парламентском брифинге с журналистами рассказал председатель профильного комитета по обороне в ГД РФ Андрей Картаполов. Депутат пояснил, что за счет поправок в документ будут оперативно внесены изменения, устраняющие недостатки в воинском учете страны, которые власти выявили в прошлом году. Эксперт добавил, что уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из страны.

Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Потребуется создание единого реестра военнообязанных. Андрей Картаполов, депутат Госдумы РФ

Парламентарий уточнил, что если молодой человек делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. В том случае, если он откажется от этого, то получит цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В этом документе будет говориться о запрете выезда из страны, позже ограничения коснутся и запрета на вождение транспортных средств, продажи и покупки недвижимости, они не сможет брать кредиты.

Картаполов: электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ