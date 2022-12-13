Картаполов: электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки

В Госдуме одобрили поправки в закон ко второму чтению проекта.

Электронные оповещения от российских военкоматов дублируют традиционные повестки, поэтому они будут иметь равную юридическую силу. Соответствующее заявление в рамкахпарламентского брифинга с журналистами сделал руководитель профильного комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов Политик отметил, что поправки были одобрены коллегами ко второму чтению данного законопроекта, связанного с формирование единого реестра военнообязанных в стране.

Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. Андрей Картаполов, депутат ГД

Андрей Картаполов добавил, что военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, так как очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия. Речь идет о таких процессах как постановка на учет, снятие с учета, а также внесение каких-либо изменений в документацию.

Весенний призыв в Петербурге пройдёт без вручения электронных повесток.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ