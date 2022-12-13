Весенний призыв в Петербурге пройдёт без вручения электронных повесток

В ЗВО на военную службу отправятся около 50 тыс. человек.

Во время весеннего призыва в Западном военном округе не буду рассылаться повестки в электронном виде. На военную службу отправятся около 50 тыс. человек. Об этом заявил врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Игорь Головач в ходе пресс-конференции.

Руководитель подчеркнул, что повести будут присылать только в бумажном виде. При внесении изменений информация будет незамедлительно доведена до призывников через военный комиссариат и работников образовательных организаций.

Напомним, что в Генштабе заявляли о грядущем вручении повесток в электронном виде в течение 2023 года. Однако в Госдуме усомнились, что подобный формат уведомления о призыве можно приравнять к бумажному документу. В Совфеде также подчеркнули, что повести должны быть вручены лично в руки призывников.

Ранее в Смольном назвали сроки призывной кампании.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)