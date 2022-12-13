В Смольном назвали сроки призывной кампании

В ходе мероприятий будущие солдаты встретятся с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий.

Весенняя призывная компания будет проходить в Петербурге с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, призыв будет проходить во взаимодействии между администрациями районов и МО, военными комиссариатами, органами внутренних дел и прочими организациями. Кроме того, в ходе призыва будущие солдаты встретятся с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий.

Напомним, что, согласно распоряжению генерального штаба, призванных срочников не будут отправлять в зону СВО. Не менее 12% из них должны иметь военную учётную специальность, а 20% должны иметь высшее образование.

Фото: Piter.TV