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В Смольном назвали сроки призывной кампании
Сегодня, 8:48
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В Смольном назвали сроки призывной кампании

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В ходе мероприятий будущие солдаты встретятся с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий.

Весенняя призывная компания будет проходить в Петербурге с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, призыв будет проходить во взаимодействии между администрациями районов и МО, военными комиссариатами, органами внутренних дел и прочими организациями. Кроме того, в ходе призыва будущие солдаты встретятся с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий.

Напомним, что, согласно распоряжению генерального штаба, призванных срочников не будут отправлять в зону СВО.  Не менее 12% из них должны иметь военную учётную специальность, а 20% должны иметь высшее образование. 

Фото: Piter.TV

Теги: призыв, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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