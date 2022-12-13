  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько человек в Петербурге призовут в армию этой весной
Сегодня, 15:29
213
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько человек в Петербурге призовут в армию этой весной

0 0

Не менее 12% призывников должны иметь военную учётную специальность.

Около 3 тыс. человек из Петербурга призовут на срочную службу в рамках весеннего призыва 2023 года. Об этом заявил заместитель городского военкома полковник Ильфат Абзалов во время заседания городского правительства.

Руководитель добавил, что не менее 12% призывников должны иметь военную учётную специальность, а 20% должны иметь высшее образование. Ни один из них не будет направлен в зону СВО, подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.   

Также Абзалов указала на то, что по итогам осенней кампании по призыву были выявлены нарушения в системе оповещения призывников: так, неоповещёнными оказались около 5 тыс. человек.

Напомним, что в середине марта в Петербурге вручали повестки с требованием прийти в военкомат "для уточнения данных".

Фото: Piter.TV

Теги: весенний призыв, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии