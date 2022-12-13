Стало известно, сколько человек в Петербурге призовут в армию этой весной

Не менее 12% призывников должны иметь военную учётную специальность.

Около 3 тыс. человек из Петербурга призовут на срочную службу в рамках весеннего призыва 2023 года. Об этом заявил заместитель городского военкома полковник Ильфат Абзалов во время заседания городского правительства.

Руководитель добавил, что не менее 12% призывников должны иметь военную учётную специальность, а 20% должны иметь высшее образование. Ни один из них не будет направлен в зону СВО, подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также Абзалов указала на то, что по итогам осенней кампании по призыву были выявлены нарушения в системе оповещения призывников: так, неоповещёнными оказались около 5 тыс. человек.

Напомним, что в середине марта в Петербурге вручали повестки с требованием прийти в военкомат "для уточнения данных".

Фото: Piter.TV