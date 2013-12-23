В военном комиссариате Петербурга заявили, что срочники не поедут в зону СВО

Новобранцы будут проходить службу в Западном военном округе.

В Петербурге подходит к концу осенний призыв. Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга Олег Мазурин заявил, что срочников не будут отправлять в зону СВО. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Военнослужащий рассказал, новобранцы будут проходить службу в Западном военном округе. Еще в марте президент РФ Владимир Путин указал должностным лицам, что недопустимо отправлять срочников на спецоперацию.

Мазурин призвал не путать осенний призыв с частичной мобилизацией. Он напомнил, что в этом году, чтобы не было паники, призывная комиссия началась на месяц позже — 1 ноября. Завершится она 31 декабря.

Фото: правительство Ленобласти