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В военном комиссариате Петербурга заявили, что срочники не поедут в зону СВО
Сегодня, 18:44
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В военном комиссариате Петербурга заявили, что срочники не поедут в зону СВО

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Новобранцы будут проходить службу в Западном военном округе.

В Петербурге подходит к концу осенний призыв. Начальник  отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга Олег Мазурин заявил, что срочников не будут отправлять в зону СВО.  Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Военнослужащий рассказал, новобранцы будут проходить службу в Западном военном округе. Еще в марте президент РФ Владимир Путин указал должностным лицам, что недопустимо отправлять срочников на спецоперацию. 

Мазурин призвал не путать осенний призыв с частичной мобилизацией. Он напомнил, что в этом году, чтобы не было паники, призывная комиссия началась на месяц позже — 1 ноября. Завершится она 31 декабря. 

Фото: правительство Ленобласти

 

Теги: армия, военная служба, мобилизация, спецоперация, срочники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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